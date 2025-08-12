Президент:

Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента
12 серпня 2025 року - 20:50

ностанні новини

Володимир Зеленський та Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку України

12 серпня 2025 року - 20:20

Президент доручив уряду спростити перетин кордону для молоді й умови вступу до закладів вищої освіти, а також збільшити розмір стипендій з наступного року

12 серпня 2025 року - 20:05

12 серпня 2025 року - 19:55

Володимир Зеленський та Нікушор Дан узгодили спільні дипломатичні кроки

12 серпня 2025 року - 19:25

Володимир Зеленський зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму
12 серпня 2025 року - 17:32

12 серпня 2025 року - 20:20

Володимир Зеленський та Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави подякував за абсолютно чітку позицію та повну підтримку України.

Президент наголосив, що Україна та Нідерланди – близькі партнери та справжні друзі. Українці цінують такі теплі відносини та вдячні за значні обсяги допомоги з боку Нідерландів.

Володимир Зеленський поінформував про дипломатичну роботу та контакти з усіма партнерами.

Дік Схооф наголосив, що його позиція дуже чітка: не може бути жодних рішень про Україну без України. Лідери погодилися, що справжнього, реального, чесного результату можна досягти лише з Україною й за участю Європи. Європейські держави – серед лідерів підтримки України зараз, і саме вони готові брати участь у реконструкції нашої країни після закінчення війни.

Також Володимир Зеленський та Дік Схооф обговорили підготовку майбутніх контактів та спільних проєктів. Лідери домовилися, що їхні команди узгодять усі необхідні деталі.

