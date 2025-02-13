Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили напрацювання спільної стратегії України, США та Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати кроки для справедливого закінчення війни.

Глава Української держави поінформував про сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з Президентом Дональдом Трампом, а також розповів про останні контакти з європейськими лідерами.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили напрацювання ефективної стратегії України, США та Європи для наближення справедливого миру. Президент України наголосив, що Європа обов’язково має бути представлена за столом переговорів.

Особлива увага – гарантіям безпеки та пропозиціям Франції. Лідери домовилися продовжити координацію з іншими союзниками в Європі, щоб сформувати спільне бачення. Від єдності зараз залежить безпека всієї Європи в майбутньому.

Володимир Зеленський подякував Франції за зусилля заради справедливого закінчення війни та відданість принципу «нічого про Україну без України».