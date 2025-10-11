Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили протидію російським ударам та скоординували контакти з іншими партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за те, що Франція так багато робить для захисту життя.

Президент поінформував про першочергові потреби України. Передусім це ППО – необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Глава держави акцентував, що російські удари стали більш підлими. Лідери обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема, триває робота над розширенням ініціативи PURL.

Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. Триває робота, щоб тиску на Росію стало більше.