Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента
Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента

11 жовтня 2025 року - 18:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили протидію російським ударам та скоординували контакти з іншими партнерами

12 жовтня 2025 року - 14:59

Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента

11 жовтня 2025 року - 18:48

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти захиститися від обстрілів та посилити стійкість енергосистеми

11 жовтня 2025 року - 17:57

Україна синхронізувала санкції з Японією та запровадила обмежувальні заходи проти осіб і підприємств, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій

11 жовтня 2025 року - 17:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв

11 жовтня 2025 року - 12:16

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили протидію російським ударам та скоординували контакти з іншими партнерами

12 жовтня 2025 року - 14:59

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили протидію російським ударам та скоординували контакти з іншими партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за те, що Франція так багато робить для захисту життя.

Президент поінформував про першочергові потреби України. Передусім це ППО – необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Глава держави акцентував, що російські удари стали більш підлими. Лідери обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема, триває робота над розширенням ініціативи PURL.

Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. Триває робота, щоб тиску на Росію стало більше.

Версія для друку