Володимир Зеленський та Ільхам Алієв обговорили дипломатичний шлях для досягнення справедливого і тривалого миру та двосторонню співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава держави привітав Президента Азербайджану та весь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією за участю Президента США Дональда Трампа, що сприятимуть тривалому миру та безпеці в регіоні Південного Кавказу.

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв мають однакову позицію: усі країни повинні поважати міжнародне право, не може бути подвійного трактування територіальної цілісності. Глава держави подякував Президенту Азербайджану за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Президент України поінформував про контакти з партнерами. Усі однаково налаштовані на справжнє закінчення війни та ефективну дипломатію. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами та головні принципи, що можуть наблизити мир.

Глава держави наголосив: важливо, щоб спільні зусилля світу все-таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію.

Сторони також обговорили енергетичну співпрацю та вже досягнуті результати. Домовилися працювати над розширенням спільних можливостей. Володимир Зеленський повідомив про російські удари по енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням РФ заблокувати шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність.