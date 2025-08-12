Володимир Зеленський та Нікушор Дан узгодили спільні дипломатичні кроки

Президент:

12 серпня 2025 року - 20:50

12 серпня 2025 року - 17:32

12 серпня 2025 року - 19:25

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном.

Глави держав узгодили спільні наступні кроки в дипломатії та обговорили підготовку до контактів із лідерами завтра.

Президент України подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Наша держава та партнери єдині в тому, що першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз усе вирішує рішучість Президента США Дональда Трампа та єдність Європи. Якщо Росія не готова зупинити вбивства, тоді повинні бути санкції, які примусять РФ зробити це.

Також Глава держави подякував Румунії за підтримку синхронного та спільного руху  України та Молдови до ЄС.

Президенти домовилися про графік контактів на найближчий час. Команди глав держав працюють над деталями.

