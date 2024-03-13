Володимир Зеленський та Олаф Шольц скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Володимир Зеленський подякував очільнику німецького уряду та народу Німеччини за тривалу всебічну підтримку України, яка була зафіксована у двосторонній безпековій угоді.

Лідери держав обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю України й Німеччини.

Володимир Зеленський привітав затвердження з боку Європейської комісії проєкту переговорних рамок про вступ України до Європейського Союзу.

«Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті щодо розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер – крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні підприємств ОПК. Окрему увагу приділили питанню локалізації оборонного виробництва в Україні.

Президент також передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Він подякував за приєднання Німеччини до зусиль Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для нашої країни.

«Ми знаємо, що є подібні ініціативи й від інших наших партнерів. Вони повинні отримати таку ж увагу та фінансування. Це сильно допоможе нам захищати нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України та канцлер Німеччини також обмінялися думками щодо результатів конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника. У п’ятницю в Берліні відбудеться зустріч Олафа Шольца з Президентом Франції Еммануелем Макроном та Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери також зупинилися на організації Конференції з відновлення України (URC-2024) в Берліні у червні.

Володимир Зеленський відзначив участь представника Німеччини в зусиллях із підготовки Глобального саміту миру.