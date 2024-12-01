Володимир Зеленський та Олаф Шольц відвідали поранених українських воїнів

Президент Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приїхав до України з візитом, відвідали в Києві поранених військових.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц поспілкувалися із захисниками про поранення, яких вони зазнали, захищаючи Україну на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Сумщині, і перебіг лікування.

«Дякую за службу та захист України. Ви – герої. Україна шанує й пишається своїми захисниками. Одужуйте й бережіть себе», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Українські захисники подякували канцлеру за надану Німеччиною допомогу, зокрема за системи ППО. Олаф Шольц побажав воїнам якнайшвидшого одужання.

Президент також вручив нагороди медикам: ордени «За заслуги» ІІІ ступеня й медалі «За врятоване життя».

«Дякую за роботу. Складна робота, яка поза медіа та поза ефірами. Але дуже важлива, бо ви повертаєте до життя наших хлопців. Дякую і бережіть себе», — зазначив Володимир Зеленський.