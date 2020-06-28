Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Глави держав детально обговорили питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера. Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності на території нашої держави.

Володимир Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

«Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами», – сказав Глава Української держави.

Було приділено увагу питанням підготовки до Третього форуму регіонів України та Білорусі восени поточного року.

Володимир Зеленський висловив особисту подяку Президенту Республіки Білорусь за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені.

«Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами», – зазначив Глава держави.

Також президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.