Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити ключові питання та скоординувати позиції.

Детальна й особлива увага під час обговорення – використанню заморожених російських активів для захисту й відновлення України. Лідери обговорили підготовлені інструменти та шляхи найшвидшого їх упровадження.

Також під час зустрічі йшлося про продовження підтримки України й розширення оборонної співпраці. Партнерство України та Швеції має великий потенціал, і важливо повністю його реалізувати.

Крім того, лідери говорили про подальший розвиток ініціативи PURL. Глава держави відзначив внесок Швеції в програму на суму 275 млн дол.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон скоординували подальші контакти з партнерами та спільну дипломатичну роботу.