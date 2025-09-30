Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Спільна безпека та наповнення ініціативи PURL: у Копенгагені відбулася зустріч лідерів України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

2 жовтня 2025 року - 18:12

Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

2 жовтня 2025 року - 18:00

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

2 жовтня 2025 року - 17:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити ключові питання та скоординувати позиції.

Детальна й особлива увага під час обговорення – використанню заморожених російських активів для захисту й відновлення України. Лідери обговорили підготовлені інструменти та шляхи найшвидшого їх упровадження.

Також під час зустрічі йшлося про продовження підтримки України й розширення оборонної співпраці. Партнерство України та Швеції має великий потенціал, і важливо повністю його реалізувати.

Крім того, лідери говорили про подальший розвиток ініціативи PURL. Глава держави відзначив внесок Швеції в програму на суму 275 млн дол.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон скоординували подальші контакти з партнерами та спільну дипломатичну роботу.

ф

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
Версія для друку