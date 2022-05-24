Володимир Зеленський у Давосі: І Україні, і країнам Заходу сьогодні необхідна єдність і впевненість у собі

Нині триває війна за незалежність і свободу України, і її закінчення залежить, зокрема, від бажання країн Заходу надавати нашій державі необхідну оборонну та фінансову підтримку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, беручи участь у форматі відеозв’язку в Українському сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Перемога, до якої ми йдемо, – це початок мирної об’єднаної України», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський закликав країни Заходу не боятися протистояти Росії та цій гібридній війні, адже наразі їхні громадяни не змушені брати участь у бойових діях.

Президент висловив переконання, що після гарячої, кривавої фази цієї війни розпочнеться дипломатичний процес, але коли це відбудеться – залежить і від позиції Росії.

«Після військової частини у будь-якому разі буде мирний процес і буде стіл перемовин. Питання – з ким Україна домовлятиметься, з яким Президентом Росії. І це також залежить від бажання чинного Президента Росії», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що чинний лідер РФ до кінця не усвідомлює реальної картини подій в Україні та світі. І тільки тоді, коли він осягне масштаби лиха, яке спричинила війна, з'являться підстави для проведення дипломатичних переговорів.

«Є одна людина – Президент Російської Федерації. Коли він буде готовий усвідомити реальність і зрозуміє, що гине багато невинних людей, тоді він точно усвідомить, що треба говорити й закінчувати цю війну, розпочату Російською Федерацією, ніким іншим», – наголосив Глава Української держави.

Водночас із кожним новим днем війни, із кожним новим воєнним злочином російських солдатів бажання до переговорів в українського суспільства зменшуватиметься, зауважив Володимир Зеленський.

«Коли Україна говорить, що вона буде боротися, допоки не поверне всі свої території, це означає тільки одне: Україна буде боротися, поки не поверне всі свої території. Це і є про незалежність та про суверенітет», – зазначив Глава держави.

Водночас він зробив акцент на тому, що гаряча фаза війни, яка триває нині, може перейти в переговори, якщо Росія продемонструє своє прагнення до дипломатичного врегулювання.

«У цю стадію ми можемо перейти, коли зрозуміємо, що сторона РФ як мінімум показує бажання перейти від кривавої війни до дипломатії», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента України, таким кроком могло б стати відведення російських військ до рубежів, які існували до 24 лютого 2022 року. Але наразі він не бачить з боку РФ зацікавленості в перемовинах.

«Єдиний позитивний момент – це те, що сторони почали говорити щодо розблокування «Азовсталі» і вивезення людей з Маріуполя», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що в цьому процесі допомагали ООН, МКЧХ і низка держав.

Він зауважив, що наразі російська сторона просто затягує час, як це відбувалося протягом восьми років у межах Мінського процесу.

«Тому ми проти будь-яких штучних договорів, без реальних підтверджень із колом країн-партнерів, які готові підтримувати й бути гарантами безпеки для України. Без серйозних, потужних партнерів немає про що говорити», – сказав він.

На переконання Володимира Зеленського, об’єднання українського суспільства дало змогу нашій країні протистояти вторгненню «другої армії світу».

Тож Глава держави наголосив: як Україні, так і країнам Заходу сьогодні необхідна впевненість у собі та об’єднання, зокрема в питаннях постачання зброї нашій державі та запровадження санкцій щодо РФ.

«Впевненість у собі, у тому, що Захід у рази більший і міцніший за російську армію. І позиція набагато справедливіша. І вони повинні знати, що Україна є частиною їхнього світу. Тоді вони об’єднуються не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ними», – переконаний Володимир Зеленський.