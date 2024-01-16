Володимир Зеленський у Давосі провів зустріч із Президентом Гани

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Гана Наною Акуфо-Аддо.

Глава держави подякував Гані за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема на рівні рішень міжнародних організацій.

Володимир Зеленський закликав Гану приєднатися до імплементації пунктів Української формули миру.

Президенти відзначили перспективність створення логістичних хабів для перевалювання української аграрної продукції для країн Африки.

Глави держав також розглянули питання навчання студентів із Гани в українських закладах вищої освіти.

Лідери обговорили шляхи поглиблення відносин між Україною та Ганою, а також з іншими країнами Африки.