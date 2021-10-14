Володимир Зеленський у Головному центрі підготовки ДПСУ на Черкащині: Розвиток та реформування прикордонної служби – наше спільне завдання

У межах робочої поїздки до Черкаської області Президент Володимир Зеленський відвідав Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, розташований у с. Оршанець.

У цьому центрі здійснюється базова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу ДПСУ. Щороку тут готують близько п’яти тисяч молодших спеціалістів для органів та підрозділів Держприкордонслужби. Зараз на навчанні перебуває 500 військовослужбовців.

Як розповів Президентові голова ДПСУ Сергій Дейнеко, нещодавно в центрі було налагоджено лінію з виготовлення елементів спеціальних прикордонних загороджень. Це допомагає Держприкордонслужбі втричі зменшити витрати коштів порівняно із закупівлею готових загороджень.

Глава держави оглянув варіанти інженерного облаштування різних ділянок державного кордону – сухопутних, річкових та в межах населеного пункту. На питанні посилення охорони кордону наголошувалося в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року.

Володимир Зеленський також ознайомився з роботою Центру підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем. Президенту продемонстрували порядок управління польотами та тренування на місцевості з організації захисту ділянки державного кордону України.

«Ми повинні дуже чітко розуміти стратегічно важливе місце Держприкордонслужби, нашої прикордонної розвідки в питаннях захисту й безпеки держави та громадян України. Тому всебічний розвиток і реформування прикордонної служби є нашим спільним завданням, оскільки професійний, вмотивований та відданий своїй справі прикордонник є запорукою безпеки кордону та захисту держави», – сказав Володимир Зеленський під час виступу перед прикордонниками.

Він нагадав, що безпекові виклики на українському кордоні сьогодні актуальні як ніколи, адже агресор не відступає.

«Не реформуючи наше військо, ми не зможемо протистояти підступному ворогу», – додав він.

Президент зазначив, що в останні роки в Україні проводиться масштабне реформування всіх складових сектору безпеки й оборони, включно з прикордонною службою. Триває перехід на стандарти НАТО та удосконалюється взаємосумісність українських військ з військами Альянсу. І завдяки підтримці партнерів Україна зможе впевненіше та успішніше захищати свою незалежність.

Володимир Зеленський зауважив, що спільні міжнародні навчання прикордонників з підрозділами НАТО та Збройними Силами України демонструють, що вони професійно та злагоджено виконують завдання на одному рівні з найкращими прикордонниками та військовими Європи й усього світу. Підтвердженням цього є успішно проведені цього року навчання «Сі Бриз» (Sea Breeze), «Козацька булава» (Cossack Mace), «Швидкий тризуб» (Rapid Trident) та «Об’єднані зусилля» (Joint Efforts).

«Укотре разом з нашими друзями – міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території та кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти», – наголосив Президент.

Глава держави нагадав, що у 2014 році українська армія та Держприкордонслужба були незахищені, і ворог практично безкарно завдавав потужних ударів по українських позиціях під Зеленопіллям і Довжанським. Ворог був зупинений ціною життів наших захисників, зокрема й 70 прикордонників.

Та сьогодні держава робить усе, щоб український кордон та його захисники були забезпечені новітньою, найсучаснішою технікою та озброєнням. Зокрема, з цією метою відкрита лінія з виготовлення елементів прикордонних загороджень та Центр підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем.

«Вірю, що настане той день, коли, ми, українці, використовуватимемо наші літаки, гелікоптери, безпілотники в мирному небі лише для зйомок яскравих подій, щасливих облич українців, териконів на Донеччині, безкраїх ланів пшениці на Луганщині та Черкащині, тиші вод Азовського та Чорного морів і, звичайно, краси Карпатських і Кримських гір», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що, попри запроваджений у липні 2020 року режим припинення вогню на сході України, на жаль, там спостерігаються ускладнення й гинуть наші воїни.

«Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об’єднані, ми можемо здолати абсолютно все! Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони – надійно захищені», – резюмував Володимир Зеленський.

Глава держави подякував прикордонникам за відвагу, героїзм, відчайдушність та бойове братерство, яке вони демонструють щодня.

Президент також привітав прикордонних розвідників з 18-ю річницею створення управління розвідки Державної прикордонної служби України та вручив державні нагороди.