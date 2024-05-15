Володимир Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка

У Харкові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та відзначив їх державними нагородами.

«Хрест бойових заслуг» одержав молодший лейтенант Денис Пилипчук. Торік він успішно організував наступ і керував штурмовою групою поблизу села Берхівка на Донеччині. Денис Пилипчук особисто завдав ураження по пунктах управління, місцях скупчення озброєння та військової техніки російських загарбників. У лютому цьогоріч група під його командуванням знищила дві ворожі БМП та 12 окупантів поблизу Синьківки на Харківщині.

Двоє воїнів отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятеро – ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

«Хочу попросити, щоб ви переказали своїм побратимам із 92-ї бригади вдячність. Ви не пропустили ворога, ви – міцні воїни. Також вдячний іншим воїнам-харків’янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять Україну. Сьогодні ми тут, на такому важливому напрямку. Дякую вам, бережіть себе! Бажаю вам міцності, перемоги та здоров’я вашим рідним і близьким», - сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також заслухав доповідь командира бригади Павла Федосенка щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності.