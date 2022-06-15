Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з лідерами Німеччини, Франції, Румунії та Італії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та Прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі, які прибули в нашу країну з візитом.

Володимир Зеленський відзначив, що візит лідерів чотирьох держав почався з відвідання міста Ірпеня на Київщині, де вони змогли побачити, що вчинили російські окупанти на українській землі.

«Цей візит чотирьох лідерів у Київ і наші переговори ще раз довели, що наша головна сила та найефективніша зброя – це об'єднання, від якого залежить усе інше», – зазначив Глава Української держави.

Як повідомив Президент України представникам ЗМІ, під час зустрічі в Києві лідери п'яти держав обговорили кроки з продовження та посилення оборони нашої країни; питання економічної підтримки українських громадян та післявоєнної відбудови; можливості для протидії продовольчій кризі, яку спровокувала Росія; подальший санкційний тиск на РФ, а також європейську інтеграцію України.

«Я поінформував партнерів щодо поточної ситуації на передовій. Про героїчну оборону на Донбасі, ситуацію на Харківщині й на півдні нашої держави. Також поінформував про щоденні ракетні удари. Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, проти мирного населення, вже цього місяця може наблизитися до трьох тисяч», – зазначив Президент.

Глава держави окреслив першочергові потреби України в обороні.

«Ми цінуємо надану підтримку від партнерів. І очікуємо нових поставок, передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії та систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання – це врятовані українці. І кожен день затримки або відкладених рішень – це можливість для російських військових убивати українців і руйнувати наші міста. Існує пряма залежність: що більше потужної зброї ми отримуємо, то швидше можемо звільняти наших людей, нашу землю», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, представники міжнародної спільноти докладають багато дипломатичних зусиль для відновлення миру в Україні, і всі бачать, що «єдиною перепоною для всіх цих зусиль є неготовність Росії до реальних переговорів і до реальних дій для відновлення миру». Президент зауважив, що російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють своє угруповання на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні України.

«Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи, і повинна почати шукати мир. А поки всі ми бачимо – і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, – що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу та захопити більше нашої землі», – зауважив Глава держави.

Тож, як повідомив Президент, під час зустрічі в Києві лідери держав говорили про нові санкційні кроки Європейського Союзу, потрібні для відновлення миру.

«Сьомий санкційний пакет має бути погоджений», – наголосив він.

Крім того, на порядку денному переговорів лідерів п’яти держав була робота з відшкодування всіх збитків, завданих Росією Україні, нашим громадянам та бізнесу.

«Приділили увагу й тому, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить усе можливе для розблокування наших морських портів, але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, а саме – РФ, конкретніше – російський флот. Вдячні також Румунії за допомогу в транзиті Дунаєм українських вантажів, зокрема зерна. Детально обговорили з присутніми лідерами, як збільшити ці спроможності», – розповів Володимир Зеленський.

«Впевнений, що цей візит наших друзів до Києва увійде в історію нашої держави та Європи», – додав він.

Зі свого боку Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Європа з перших днів цієї війни стала на бік вільної, суверенної України та на захист принципів міжнародного права, якими Росія вирішила знехтувати.

«Вибір на користь війни, руйнувань і хаосу, на користь збройної агресії проти суверенної держави та підкорення вільного народу ми ніколи не сприймемо», – заявив він.

За словами лідера Французької Республіки, країни Європейського Союзу вже надали Україні економічну, гуманітарну, військову підтримку та інтенсифікуватимуть її.

«Я хотів би передати меседж від усіх нас: Європа – пліч-о-пліч з Україною до перемоги, і обличчя цієї перемоги – це вільна й незалежна, мирна та спокійна Україна», – сказав Президент Франції.

Еммануель Макрон наголосив, що саме Україна вирішуватиме, коли й на яких умовах сідатиме за стіл переговорів з російською стороною, щоб закінчити війну. Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський робив усе можливе, щоб зберегти в Україні мир.

За його словами, Французька Республіка посилюватиме військову підтримку України. Зокрема, у найближчі тижні будуть ухвалені рішення про надання додаткових САУ Caesar, які дадуть змогу українським воїнам ефективніше захищатися від атак російської армії.

Еммануель Макрон також зауважив, що Франція направила в Україну своїх експертів для допомоги в документуванні та розслідуванні воєнних злочинів, які скоїла російська армія на українській території. На його переконання, всі ці злочини в жодному разі не повинні залишитися безкарними. У цьому контексті Президент Франції повідомив, що Україні незабаром буде передана мобільна лабораторія для аналізу ДНК, що допоможе у зборі доказів.

Лідер Французької Республіки також висловився за ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН стосовно деблокування українських портів.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що відвага українських військових і громадян України, яку вони проявляють у боротьбі з російським вторгненням, викликає захоплення.

«Росія силою намагається пересунути кордони всередині Європи, і це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України», – сказав він.

Канцлер наголосив, що Німеччина підтримує Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності. Зокрема, надає значну фінансову допомогу та прийняла близько 800 тисяч українських громадян.

Він також зауважив, що ФРН надає Україні озброєння й навчає українських військових користуватися сучасним озброєнням, самохідними гаубицями та зенітними установками.

«Ми також пообіцяли, що надамо установки IRIS, які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Крім того, домовилися зі США та Великою Британією про те, що будемо поставляти ракетні установки залпового вогню», – сказав Олаф Шольц.

Президент Румунії Клаус Йоханніс наголосив, що його країна солідарна з Україною у боротьбі з агресором. Він зазначив, що російська агресія має бути зупинена, а всі злочини, які скоїла Росія, мають бути розслідувані міжнародним правосуддям.

Клаус Йоханніс зазначив, що його країна надає всю необхідну допомогу українцям, які були змушені залишити свої домівки через війну, і румунське суспільство мобілізувало свої зусилля заради їх підтримки. Зокрема, створено гуманітарний хаб у місті Сучава, який сьогодні працює на повну потужність.

Президент Румунії також заявив, що одним з елементів шантажу з боку Росії є блокування експорту українського зерна. Він наголосив, що з метою транзиту українського зерна використовуються потужності чорноморського порту Констанца та порту на річці Дунай.

Крім того, опрацьовуються питання відкриття нового пункту перетину українсько-румунського кордону й використання інших логістичних шляхів для перевезення зерна з України.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі наголосив на підтримці українського народу, який об’єднався та бореться з російською агресією. За його словами, під час візиту в Україну він зміг побачити жахливі наслідки російської окупації. Маріо Драґі запевнив у готовності сприяти розслідуванням, щоб документувати воєнні злочини.

Прем'єр-міністр Італії також зазначив, що триватиме робота для забезпечення транспортування українського зерна й уникнення продовольчої кризи.

«Росія, на жаль, не йде назустріч. Нам треба боротися з цією проблемою хоробро і зі сміливістю, яку проявив Президент Зеленський. Ми маємо діяти всі разом», – наголосив він.

«Ми хочемо, щоб був мир і не постраждали інші міста. Але Україна має оборонятися, щоб досягти миру. Мир має бути таким, яким хоче Україна. Він має бути тривалим», – резюмував Маріо Драґі.