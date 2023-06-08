Володимир Зеленський у Кривому Розі провів відеозустріч із представниками світової екоспільноти й запросив їх до міжнародної робочої групи щодо протидії екологічним злочинам Росії

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі відеоконференції з представниками світової спільноти політичних і громадських діячів, лідерами думок та експертами у сфері захисту довкілля.

У зустрічі взяли участь понад 60 світових політичних і громадських діячів, зокрема віце-спікер Європейського парламенту Гайді Гаутала, екоактивіст Грета Тунберг, екс-віце-прем’єр-міністр та екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, Президент Ірландії у 1990–1997 роках Мері Робінсон, керівник відділу з питань України Європейської служби зовнішньої діяльності ЄС Петра Гомбалова, генеральний секретар Європейського екологічного бюро (EEB) Патрік тен Брінк, регіональний директор Всесвітнього фонду дикої природи у країнах Центральної та Східної Європи Андреас Бекман, колишній посол Франції з питань зміни клімату, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоуренс Тубіана, посол Європейського кліматичного пакту Анібет Ін’янг Нтуй (Нігерія), а також екоактивісти й журналісти, що висвітлюють екологічну тематику.

У виступі Президент України акцентував, що катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо й не прояв кліматичної кризи, це лихо, яке наказує коїти особисто Путін.

«Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, взагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також звернув увагу, що через знищення дамби Каховської ГЕС затоплені сховища пального, склади з хімікатами, добривами, могильники тварин, зокрема два «сибіркові поховання» на тимчасово окупованій території; у воду потрапили каналізаційні стоки.

«Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше 20 тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот», – сказав Президент.

Він закликав світову спільноту сприяти приверненню уваги міжнародних організацій задля допомоги людям, які залишилися на тимчасово окупованій території, постраждалій від затоплення.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про створення міжнародної робочої групи високого рівня, яка займатиметься консолідацією зусиль всього світу для притягнення Росії до відповідальності за екоцид в Україні.

«Щоб наша країна не залишилася наодинці з цією трагедією – з екоцидом. Я впевнений: за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити», – заявив Глава держави.

Президент також наголосив на важливості надання допомоги Україні у ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

«Потрібно, щоб не залишилося жодної пустелі, чи руїни, чи мертвої зони після цієї катастрофи. І це можна забезпечити лише спільними зусиллями, разом з екозахисною спільнотою світу, разом із policy makers, разом із лідерами й державами, разом із міжнародними організаціями», – зазначив він.

Володимир Зеленський закликав поширювати правду про російський екоцид і спонукати лідерів, держави й міжнародні організації до активних дій.

«Будь ласка, давайте разом зробимо так, щоб інших екоцидів більше просто не було. Долучайтеся до нашої спільноти, про яку я сказав, до спільних дій, до наших фахівців. Ми на постійному контакті», – сказав Глава держави.

Екс-віце-прем’єр-міністр та екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем зауважила, що одним із десяти пунктів запропонованої Президентом України формули миру є боротьба з екоцидом і невідкладні заходи із захисту природи.

«Нам потрібна спільна відповідь на ці загрози нашій екології. Нам потрібні механізми покарання за ці злочини проти людяності й проти природи. І, безперечно, підтримка – коштами, знаннями, досвідом, технологіями», – сказала вона.

Маргот Вальстрем висловила переконання, що всі екоактивісти солідарні з Україною й готові всіляко допомагати нашій країні конкретними справами.

Віце-президент Європейського парламенту Гайді Гаутала зі свого боку зауважила, що ЄП має сприяти притягненню винних до відповідальності за знищення дамби Каховської ГЕС, яке, за її словами, є найтяжчим екологічним злочином цієї війни.

«Це не просто трагічна втрата життів цивільних людей – це довготривалі наслідки для довкілля, це воєнний злочин, і я думаю, що в Міжнародному кримінальному суді прокурор уже збирає докази без будь-якого зволікання. Російська агресія також підпадає під визначення екоциду, і Європейський парламент уже закликав до визнання екоциду та засудження цього злочину за міжнародними законами й міжнародним правом», – сказала вона.

Гайді Гаутала запевнила, що Європарламент продовжить підтримувати Україну в боротьбі за свободу стільки, скільки буде потрібно.

Колишній Президент Ірландії, екс-голова Міжнародного інституту навколишнього середовища та розвитку Мері Робінсон висловила переконання в необхідності діяти рішуче, щоб притягти до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, зокрема й у катастрофі на Каховській ГЕС.

«Ми підтримуємо незалежний трибунал щодо злочину агресії, ми в повній солідарності з вами та українським народом», – зазначила вона.

Колишній посол Франції з питань зміни клімату, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоуренс Тубіана акцентувала, що сьогодні українці переживають екоцид у найширшому розумінні цього слова. На її переконання, екологічна спільнота має відповісти на заклик Володимира Зеленського тиснути на міжнародні організації, щоб отримати доступ до тимчасово окупованих територій України.

«Підтримати громади, відбудовуючи вашу країну. Підтримати вас у цих зусиллях, допомагаючи вченим, дослідникам оцінити те, що сталося з водними ресурсами, продовольчими ресурсами, біорозмаїттям. Це людська трагедія, але також і катастрофа для сільського господарства, водного господарства, енергетики», – наголосила Лоуренс Тубіана.

Екоактивіст Грета Тунберг висловила співчуття всім українцям у зв’язку з подіями, які відбуваються вже понад рік, а також з екологічною катастрофою через підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації й прагне отримати рекомендації, чим саме може допомогти.

Володимир Зеленський висловився за проведення зустрічі на базі Офісу Президента, на якій буде озвучено пропозиції екоактивістів і представлено детальний план дій.

«Авжеж, хотілося б запросити вас в Україну, щоб зустріч була дуже практичною й фаховою. Тут потрібен план дій щодо відновлення водосховища, відновлення дамби й подолання наслідків цієї катастрофи», – сказав Глава держави.

Президент також запропонував представникам екоспільноти долучитися до питання подолання дефіциту води – як питної, так і технічної – у постраждалих від катастрофи регіонах України. Він зазначив, що наслідком браку води може стати дефіцит аграрної продукції, від чого страждатимуть країни Глобального Півдня й деякі європейські держави.