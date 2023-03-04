Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України
Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України

4 березня 2023 року - 17:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад: Ми всі разом забезпечуємо незламність України, і це пріоритет

4 березня 2023 року - 20:46

Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України

4 березня 2023 року - 17:29

Освіта в Україні має стати більш сучасною – Володимир Зеленський і Роберта Мецола поспілкувалися зі студентами Львівщини

4 березня 2023 року - 16:58

Президент України зустрівся у Львові з Президентом Європейського парламенту

4 березня 2023 року - 11:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Львівської області
Робоча поїздка Президента України до Львівської області

3 березня 2023 року - 12:35

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський у Львові зустрівся з генеральними прокурорами з держав – партнерів України та міжнародних інституцій

3 березня 2023 року - 18:06

Володимир Зеленський у Львові зустрівся з генеральними прокурорами з держав – партнерів України та міжнародних інституцій

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав – партнерів України та міжнародних інституцій. 

Зокрема, на зустрічі були присутні: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, міністр юстиції, голова Офісу прокурора ЄС Лаура Кевеші, генеральний прокурор Іспанії Альварес Гарсія Ортіс, генеральний прокурор Великої Британії Вікторія Прентіс, генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, генеральний прокурор Литви Ніда Грунскіне, спеціальний представник з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен.

Володимир Зеленський зазначив, що приїзд прокурорів до України є надзвичайно важливим сигналом для українського суспільства, яке прагне справедливості.

«Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямах. Найголовніший – це реальне поле бою, де б'ються наші воїни, наша армія», – сказав він.

Іншими важливими напрямами, на переконання Президента, є дипломатичний та юридичний, зокрема встановлення справедливої відповідальності за всі скоєні російськими окупантами злочини та зруйновані життя.

«Звичайно, важливим є механізм компенсації. Але справжня справедливість – це коли всі люди, які є винними, будуть притягнуті до відповідальності за законом. Це дуже важливо», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що притягнення до відповідальності винних у злочині агресії стане для українців та всіх народів на планеті надважливим сигналом того, що у світі є справедливість.

«І що немає шансів після цієї війни для жодного агресора повторити щось подібне або навіть подумати про це. Тому нам потрібна справедливість, потрібен трибунал, щоб побачити всіх винних людей за ґратами», – акцентував Президент України.

 

ф

Робоча поїздка Президента України до Львівської області

3 березня 2023 року - 12:35
Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку, 3 березня 2023 року
Версія для друку