Володимир Зеленський у Львові зустрівся з генеральними прокурорами з держав – партнерів України та міжнародних інституцій

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав – партнерів України та міжнародних інституцій.

Зокрема, на зустрічі були присутні: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, міністр юстиції, голова Офісу прокурора ЄС Лаура Кевеші, генеральний прокурор Іспанії Альварес Гарсія Ортіс, генеральний прокурор Великої Британії Вікторія Прентіс, генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, генеральний прокурор Литви Ніда Грунскіне, спеціальний представник з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен.

Володимир Зеленський зазначив, що приїзд прокурорів до України є надзвичайно важливим сигналом для українського суспільства, яке прагне справедливості.

«Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямах. Найголовніший – це реальне поле бою, де б'ються наші воїни, наша армія», – сказав він.

Іншими важливими напрямами, на переконання Президента, є дипломатичний та юридичний, зокрема встановлення справедливої відповідальності за всі скоєні російськими окупантами злочини та зруйновані життя.

«Звичайно, важливим є механізм компенсації. Але справжня справедливість – це коли всі люди, які є винними, будуть притягнуті до відповідальності за законом. Це дуже важливо», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що притягнення до відповідальності винних у злочині агресії стане для українців та всіх народів на планеті надважливим сигналом того, що у світі є справедливість.

«І що немає шансів після цієї війни для жодного агресора повторити щось подібне або навіть подумати про це. Тому нам потрібна справедливість, потрібен трибунал, щоб побачити всіх винних людей за ґратами», – акцентував Президент України.