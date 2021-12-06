Володимир Зеленський: У наступному році ми відновимо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо соціального захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Під час заходу він вручив учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС державні нагороди.

У нараді також взяли участь: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступники керівника Офісу Президента Юлія Соколовська та Олексій Дніпров.

«Хочу подякувати кожному, хто боровся на Чорнобильській АЕС із цією аварією, подякувати всім, хто віддав своє життя, тим, хто залишився живим, але назавжди поховав своє здоров’я», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що підписав Указ «Про додаткові заходи з відзначення та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Цей документ, зокрема, запроваджує відзнаку Президента України «За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» для вшанування громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

«Я знаю, що появи цієї відзнаки десятки років чекали сотні тисяч героїв нашої держави, героїв радянського часу – ліквідаторів. Тепер ця відзнака з’явиться. Я буду щасливий нагородити нею всіх героїв-ліквідаторів», – сказав Президент.

Указом також передбачене збільшення президентської стипендії для військовослужбовців, пожежників, службовців та працівників органів внутрішніх справ України, які 26 квітня 1986 року брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та зазнали значного радіоактивного опромінення. Розмір стипендії зросте з 5800 грн до 9670 грн. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів.

«Це ті, хто першими прийняв на себе потужний удар без спеціальних, сучасних засобів захисту. У них не було нічого, крім рукавичок та касок», – зазначив Володимир Зеленський.

Задля розв’язання житлових проблем ліквідаторів Глава держави доручив уряду вжити заходів щодо забезпечення їх житлом, передбачивши відповідне фінансування.

«У наступному році ми відновлюємо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС», – повідомив Президент.

Глава держави наголосив, що Кабінет Міністрів має якомога швидше розпочати виконання указу, щоб він був реалізований до квітня наступного року.

Також Володимир Зеленський закликав знайти бюджетні кошти на проведення реконструкції приміщення Національного музею «Чорнобиль» у Києві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що одним з пріоритетів діяльності уряду у сфері соціальної політики залишається покращення умов життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, їхній соціальний захист.

За його словами, сьогодні в Україні 1,7 млн осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких понад 185 тис. – безпосередньо ліквідатори.

Як зазначив голова уряду, у державному бюджеті на 2022 рік на забезпечення соціального захисту цих громадян передбачено 2,8 млрд грн.

«З ініціативи уряду Верховна Рада ухвалила закон, за яким з 1 січня 2022 року пенсіонери-чорнобильці почнуть отримувати підвищену пенсію. На засіданні уряду минулого тижня було ухвалено постанову, яка забезпечить виконання цього закону. Зокрема, пенсії ліквідаторам перерахуються, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року. Тобто вже з 1 січня ми розуміємо, що всі ці кошти – це найменше, що може зробити держава та суспільство, аби віддати шану героїзму всіх тих тисяч ліквідаторів, які поклали своє життя та здоров’я на ліквідацію наслідків цієї аварії», – наголосив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що у 2022 році щорічну допомогу на оздоровлення, яка не переглядалася з 2005-го, буде збільшено втричі. Також у наступному році на 20% буде підвищено компенсацію за пільгове забезпечення харчуванням. Крім того, заплановано збільшити фінансування програми забезпечення ліквідаторів санаторно-курортним лікуванням.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував створити раду при МОЗ, яка опікуватиметься питаннями ліквідаторів.

Що ж до кроків у напрямку трансформації Чорнобильської зони відчуження (унаслідок катастрофи було забруднено майже 54 тис. кв. км території України), то Прем’єр-міністр нагадав, що цьогоріч введено в експлуатацію «сухе» сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) ЧАЕС.

«Це дасть змогу перемістити в нього ядерне паливо зі сховища мокрого типу, побудованого під час ліквідації аварії у 1986 році. Фактично це також підвищує й безпеку, і надійність зберігання цих відходів», – сказав Денис Шмигаль.

Крім того, наприкінці 2020 року за ініціативою України та ЄБРР задля виконання довгострокових проектів з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Рада директорів ЄБРР ухвалила рішення про створення нового фонду – Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Це стало можливим завдяки наполегливій роботі українських дипломатів з ініціативи Президента України та уряду.

Завдяки залученню міжнародної допомоги Україна та наступні покоління громадян не залишаться наодинці з проблемою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, яка мала справді світовий масштаб.