Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Франції 17 червня провів зустріч із Головою Сенату Республіки Жераром Ларше. Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії.

Крім того, Володимир Зеленський і Жерар Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і можливу зустріч У Нормандському форматі найближчим часом.

Президент України та Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення «комісії діалогу» за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.