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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше

18 червня 2019 року - 09:16

Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Франції 17 червня провів зустріч із Головою Сенату Республіки Жераром Ларше. Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії.

Крім того, Володимир Зеленський і Жерар Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і можливу зустріч У Нормандському форматі найближчим часом.

Президент України та Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення «комісії діалогу» за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.

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Офіційний візит Президента України до Французької Республіки, 17 червня 2019 року

17 червня 2019 року - 17:50
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