Володимир Зеленський у розмові з Анджеєм Дудою: «Північний потік – 2» – пастка для всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі. Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту «Північний потік – 2» та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту. Анджей Дуда погодився з Володимиром Зеленським у тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу «Північний потік – 2».

«Цей проект, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи», – сказав Президент України.

Співрозмовники обговорили заходи, що здійснюються в Україні та Польщі в контексті боротьби з пандемією коронавірусу. Володимир Зеленський поінформував свого польського колегу про надходження першої партії вакцини AstraZeneca індійського виробництва, що дасть змогу невідкладно розпочати вакцинацію в нашій державі.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. Глава Української держави наголосив, що цей крок є потужним сигналом солідарності з Україною, та висловив сподівання, що наша держава зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.

Анджей Дуда поцікавився процесом мирного врегулювання на Донбасі. Володимир Зеленський повідомив, що режим припинення вогню досі діє, хоча кількість порушень з боку бойовиків з окупованих територій збільшилась. Президент України поінформував про ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський висловив подяку польській стороні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Окремою темою стало обговорення низки інфраструктурних проектів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Сторони домовилися продовжувати в поточному році активний політичний діалог, приділивши при цьому особливу увагу економічній складовій та реалізації спільних проектів. Було відзначено, що показники двосторонньої торгівлі за підсумками 2020 року, коли у світі вирувала пандемія, додають оптимізму, адже показники двостороннього товарообігу вдалося втримати на дуже високому рівні – майже 8 млрд дол. США.

Глава Української держави запросив Президента Польщі відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи». Анджей Дуда подякував за запрошення долучитися до проекту «Кримська платформа» й запевнив, що зробить усе можливе, щоб відвідати святкування річниці української незалежності.