Володимир Зеленський у Солт-Лейк-Сіті зустрівся з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

У Солт-Лейк-Сіті Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, прихожанами якої є більшість населення штату Юта.

Президент розповів про наслідки російського терору для духовного життя України та українців, зокрема про руйнування 170-ти та пошкодження сотень релігійних будівель.

Старійшина Квентін Л. Кук зазначив, що Церква Святих Останніх Днів провадить гуманітарну діяльність в Україні з 1994 року, зокрема, її волонтери допомагали постраждалим від удару по «Охматдиту» та інших обʼєктах у Києві 8 липня і під час попередніх російських обстрілів.

Володимир Зеленський подякував релігійній громаді за активну волонтерську діяльність у нашій країні та молитви. Він розповів про потребу в подальшій гуманітарній підтримці, зведенні житла для тимчасово переміщених осіб та забезпеченні громадських місць укриттями.