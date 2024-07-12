Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США
Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США

12 липня 2024 року - 23:26

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський у Солт-Лейк-Сіті зустрівся з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

12 липня 2024 року - 23:57

Володимир Зеленський обговорив регіональну співпрацю з губернатором Юти 

12 липня 2024 року - 23:37

Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США

12 липня 2024 року - 23:26

Голос України має звучати всюди – Олена Зеленська під час зустрічі з дружинами губернаторів США

12 липня 2024 року - 22:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський у Солт-Лейк-Сіті зустрівся з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

12 липня 2024 року - 23:57

Володимир Зеленський у Солт-Лейк-Сіті зустрівся з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

У Солт-Лейк-Сіті Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, прихожанами якої є більшість населення штату Юта.

Президент розповів про наслідки російського терору для духовного життя України та українців, зокрема про руйнування 170-ти та пошкодження сотень релігійних будівель. 

Старійшина Квентін Л. Кук зазначив, що Церква Святих Останніх Днів провадить гуманітарну діяльність в Україні з 1994 року, зокрема, її волонтери допомагали постраждалим від удару по «Охматдиту» та інших обʼєктах у Києві 8 липня і під час попередніх російських обстрілів. 

Володимир Зеленський подякував релігійній громаді за активну волонтерську діяльність у нашій країні та молитви. Він розповів про потребу в подальшій гуманітарній підтримці, зведенні житла для тимчасово переміщених осіб та забезпеченні громадських місць укриттями.

ф

Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
Версія для друку