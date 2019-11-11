Володимир Зеленський у телефонній розмові з Ангелою Меркель обговорив підготовку зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня цього року.
11 листопада 2019 року - 13:31
28 листопада 2019 року - 16:23
28 листопада 2019 року - 14:00
27 листопада 2019 року - 21:02
27 листопада 2019 року - 18:53
28 листопада 2019 року - 16:23
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня цього року.