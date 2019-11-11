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Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

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Володимир Зеленський у телефонній розмові з Ангелою Меркель обговорив підготовку зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня

28 листопада 2019 року - 16:23

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня цього року.

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