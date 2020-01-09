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Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джастіном Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані

9 січня 2020 року - 20:18

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в іранському місті Тегеран.

«Це – жахлива трагедія і наш спільний біль», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський запевнив Джастіна Трюдо, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.

Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Володимиру Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

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