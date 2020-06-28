Володимир Зеленський у телефонній розмові з в. о. президента ЄБРР обговорив запуск пілотного проекту антикорупційної програми в Укравтодорі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з в. о. президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком.

Співрозмовники обговорили підготовку реалізації нового спільного проекту між Україною та ЄБРР, а також дали оцінку процесу впровадження проектів, що тривають.

Володимир Зеленський відзначив позитивні результати двосторонньої співпраці, зокрема підписання кредитної угоди між АТ «Укргазвидобування», Міністерством фінансів та ЄБРР на 52 млн євро.

Говорячи про Національну програму «Велике будівництво», Президент України наголосив на пріоритетності проекту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» на загальну суму 900 млн євро (450 млн євро – залучення коштів Європейського інвестиційного банку, 450 млн євро – залучення коштів ЄБРР).

Наразі підготовка до реалізації цього проекту перебуває на фінальній стадії. Консультанти Європейського банку реконструкції та розвитку проводять аудит безпеки дорожнього руху, а також оцінку кліматичних, екологічних і соціальних чинників реалізації проекту. У межах «Розвитку транс’європейської транспортної мережі» заплановано капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса загальною протяжністю 300 км та будівництво Північного обходу (м. Львів, Львівська область). Кредитну угоду з ЄБРР заплановано підписати у кінці 2020 – на початку 2021 року.

Під час телефонної розмови сторони також домовилися про підготовку Меморандуму між Україною та ЄБРР щодо впровадження низки антикорупційних заходів у державних компаніях, які реалізують спільні з банком проекти.

Зокрема, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) стане першим органом влади, у якому буде розроблено та реалізовано комплексну програму, спрямовану на підвищення якості та прозорості управління проектами. Перемовини щодо старту цього пілотного проекту тривали з квітня 2020 року.