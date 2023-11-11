Володимир Зеленський у відеорозмові з Анджеєм Дудою привітав Польщу з Днем незалежності

У День незалежності Польщі Президент України Володимир Зеленський провів розмову в режимі відеоконференції з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави привітав лідера Польщі та весь польський народ із Днем незалежності. Володимир Зеленський наголосив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі.

«Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного», – заявив Президент.

Як запевнив Володимир Зеленський, українці завжди будуть вдячні польському народові за допомогу у важкі часи російської агресії.

«Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді й так, як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода й солідарність, є справді фундаментальними. І вдячний за спокій та повагу до всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив важливість міцних відносин України та Польщі як однієї з основ єдності Європи.

«Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші», – зазначив він.

Зі свого боку Анджей Дуда наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі.

Президент Польщі привітав Главу Української держави з рішенням Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

«Вітаю вас із цим поступом і з тим, що попри складну військову ситуацію ви реалізуєте чергові вимоги на шляху до Європейського Союзу. Ми не лише вболіваємо за вас, а й будемо вас підтримувати, будемо підтримувати ваші прагнення», – сказав Президент Польщі.