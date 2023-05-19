Володимир Зеленський у Японії провів зустріч із Прем’єр-міністром Італії

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили перші результати візиту Президента України до Італії, який відбувся 13 травня.

Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки.

Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.

Лідери скоординували позиції напередодні участі Володимира Зеленського в саміті держав «Групи семи».