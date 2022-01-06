Володимир Зеленський: Україна й Азербайджан поставили перед собою нову амбітну мету – до 2024 року вдвічі збільшити обсяги двосторонньої торгівлі

Візит Президента Азербайджанської Республіки в Україну якісно наповнює стратегічне партнерство між двома державами в політичній, економічній і безпековій площинах. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з азербайджанським колегою в Києві.

«Ми детально обговорили всі сфери наявної співпраці та всі можливості для її посилення. Результат зустрічі – шість двосторонніх документів про співпрацю: у сільському господарстві, енергетиці та торгівлі. Їхня реалізація спростить інвестиційну діяльність, посилить продовольчу та енергетичну безпеку, збільшить обсяг двостороннього товарообігу. У нас багато планів, про які ми дуже детально говорили з Президентом Азербайджану», – розповів Глава Української держави.

Він зауважив, що попри пандемію товарообіг між двома країнами не лише не знизився, а й уперше за останні сім років сягнув рекордних показників – майже 1 млрд дол. США. Однак, зауважив Володимир Зеленський, це не межа, і сьогодні держави поставили перед собою нову амбітну мету – до 2024 року збільшити обсяги двосторонньої торгівлі удвічі.

«Ми також прагнемо збільшити розмір взаємних інвестицій і кількість спільних масштабних проектів. Це, зокрема, участь азербайджанських компаній у програмі «Велике будівництво», а також участь українських компаній в інфраструктурних проектах, до яких пан Президент запросив український бізнес», – додав Володимир Зеленський.

Окремо обговорювалася участь азербайджанського бізнесу у великій приватизації в Україні. За словами Глави Української держави, це відкриває перспективи для нових взаємовигідних проектів.

У цьому контексті Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися провести в першій половині поточного року засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

«Наступний крок – організація засідання Ради президентів України та Азербайджану», – сказав Глава Української держави.

Ще однією актуальною метою Президент України назвав розвиток транзитного потенціалу та створення відповідної інфраструктури.

«Ми маємо активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень, а також у галузі авіації. Ми й надалі будемо спільно працювати над низкою перспектив, серед іншого це створення транспортного коридору в межах ГУАМ, який об’єднує Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову», – сказав він і додав, що порушувалися питання співпраці і в інших важливих галузях.

Президент України подякував своєму колезі та всій делегації Азербайджану за теплі й конструктивні переговори, які стали знаковими напередодні 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

«Впевнений, що домовленості, яких ми досягли сьогодні, починають новий етап нашого стратегічного, історичного, дуже правильного предметного співробітництва», – резюмував Володимир Зеленський.

Ільхам Алієв зі свого боку відзначив, що відносини України й Азербайджану мають багато можливостей. Зокрема, Президент Азербайджанської Республіки відзначив плани щодо співпраці у сфері енергетики, а також можливості для нарощування співробітництва у нафтопереробці.

Крім того, обговорювалося забезпечення продовольчої безпеки шляхом створення спільних підприємств у харчовій промисловості та спільних інноваційних заходів.

За словами Президента Азербайджану, підписані сьогодні документи сприятимуть зміцненню двосторонніх відносин.

«Ми готові до співпраці в усіх сферах, і хочу повторити, що вся співпраця базується на нашій міцній дружбі», – зауважив Ільхам Алієв.