Володимир Зеленський: Україна – мудра й не реагує на провокації, що дуже важливо для українців, європейців, а також росіян

Президент Володимир Зеленський наголошує, що виважена й мудра позиція нашої держави щодо реагування на погіршення безпекової ситуації на кордонах та ймовірну ескалацію з боку Російської Федерації є важливою як для народу України, так і для жителів європейських країн і навіть Росії.

«Україна – дуже терпляча, тому що в цьому мудрість. Я думаю, що це важливо не лише для України, а й для всієї Європи. І дуже важливо для росіян, тому що від нашого терпіння залежить ескалація з боку іншої сторони», – зазначив Глава Української держави, відповідаючи на запитання журналістів після перемовин з Президентом Франції Еммануелем Макроном у Києві.

Володимир Зеленський заявив, що українці захищають свою країну, бо вони – на своїй землі.

«Наше терпіння впливає на провокації – коли ми не відповідаємо, а поводимося дуже гідно», – сказав Президент.