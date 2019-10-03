Володимир Зеленський: Україна – незалежна, унітарна й демократична держава, а хто не згоден з цим – матиме справу з нашими захисниками

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Донецьку область відвідав штаб Операції об’єднаних сил, де привітав усіх воїнів з Днем захисника України.

Виступаючи перед військовослужбовцями, Президент зазначив, що сьогоднішнє свято є справді великим днем для України.

«День відважних, безстрашних і непереможних воїнів, чоловіків та жінок з усіх куточків нашої незалежної України, справжніх національних героїв, які щодня боронять нашу Батьківщину, захищають її незалежність та суверенітет», – наголосив він у своєму виступі.

Президент заявив, що до початку війни на Донбасі у 2014 році українці помилково почувались у безпеці. «Таке явище, як війна, здавалося нам чимось дуже далеким. Чимось із книжок і кінофільмів. Давнім спогадом із розповідей наших дідусів і прадідів. У цей час держава або мало, або зовсім не піклувалася про власне військо. Ми чули новини про збройні конфлікти у світі, проте були впевнені: нас це ніколи не торкнеться», – сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив жаль, що за усвідомлення масштабів катастрофи від цієї недалекоглядності наша держава сплатила втратою життів тисяч людей та контролю над частиною території.

«Анексований Крим та початок війни на Донбасі. Стрічки жахливих новин з кількістю жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів – це все була справді шокова терапія, немов дві тисячі вольт пропустили по тілу нашої рідної країни», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що такі події для будь-якої країни є історичними та визначальними.

«Такі моменти є моментами істини. Коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі. Або народитися вдруге. Всупереч усьому. На зло всім ворогам. Підвестися на ноги, обтрусити пил, посміхнутись і сказати: «Ні, не дочекаєтесь». Ми обрали саме цей шлях», – зазначив Глава держави.

Він зауважив, що нині, після кількох років війни, українці стали сильнішими.

«Сьогодні ми набагато сильніші. Юні хлопці та дівчата, які ще вчора пішли захищати Неньку без бронежилетів та в кросівках, сьогодні – змужнілі, загартовані та вправні лицарі, що стоять на сторожі національної безпеки України. Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна й демократична держава. І якщо хтось не згоден з цими словами й хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами – з нашими захисниками», – наголосив Президент.

«Сьогодні я не хочу говорити багато. Бо, власне, єдине, що сьогодні повинен сказати і Президент, і кожен українець – це просто дякую! За вашу відвагу і доблесть. За характер, за дух, за волю, за витримку. За мирний сон в українських містах і селах. За те, що тримаєте небо», – додав Глава держави.