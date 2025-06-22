Володимир Зеленський: Україна починає швидку синхронізацію санкційного режиму з партнерами

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про синхронізацію санкційного режиму з партнерами дасть змогу прискорити реалізацію санкцій і посилити тиск на російську економіку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти Росії.

«Сьогодні ми починаємо швидку синхронізацію. Кожне необхідне рішення партнерів щодо санкцій проти Росії та пов’язаних із нею осіб має бути виконане в Україні швидко», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що українські санкції мають бути підтверджені також в інших юрисдикціях.

«Ця війна повинна ставати для Росії все більшою й більшою проблемою. І кожен російський удар по наших містах і громадах повинен ставати приводом для нових санкційних ударів у відповідь. Зараз у мене були хороші зустрічі в Європі та на саміті «Групи семи» в Канаді з нашими партнерами – багато говорилося зокрема про санкції. Партнери готові підтримувати», – сказав Президент.

Він зазначив, що необхідно посилити співпрацю з ключовими світовими виробниками обладнання та компонентів для контролю за тим, куди потрапляє їхня продукція.

«Ми очікуємо від усіх наших державних інституцій, починаючи з Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Національного банку, Ради національної безпеки і оборони, більш швидкої роботи та результатів, які будуть синхронізовані з партнерами. Є абсолютно чітке завдання. Є абсолютно чіткі терміни. І абсолютно чітко можна перевірити результат», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна запровадила санкції проти 87 виробників і постачальників компонентів та обладнання для російської військової промисловості, більшість із них – російські.

За словами Президента, окремі держави, серед яких країни Заходу, продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти. Він зауважив, що це потрібно зупинити. Глави держави зазначив, що експерти зафіксували сотні типів компонентів, які містяться в російських дронах і ракетах.

Володимир Зеленський акцентував, що необхідно посилювати тиск на кожного суб’єкта у світі, який допомагає Росії зберігати експорт, транспортувати нафту, шукати схеми для обходу фінансових обмежень. Крім того, важливо обмежити постачання сервісів штучного інтелекту.

Президент також подякував партнерам і представникам громадськості за співпрацю, завдяки якій запроваджені санкції проти російського тіньового танкерного флоту.

«Цього має бути ще більше. Ми маємо розширювати санкції на капітанів танкерів, на всіх пов’язаних юридичних осіб, а також на термінали, з яких відвантажується російська нафта. Все це – колосальна щоденна робота: від експортного контролю, обмеження ланцюгів постачання до блокування фінансових інструментів та персональних санкцій», – наголосив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський закликав створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення.

У межах конференції Президент оглянув виставку російських засобів ураження та критичних компонентів іноземного виробництва, які використовує країна-агресорка у виготовленні озброєнь. Це дрони, баражуючі боєприпаси та ракети, що, зокрема, містять десятки західних компонентів: мікросхеми, транзистори, роз'єми, батареї, програмовані матриці тощо.