Володимир Зеленський: Україна та Ізраїль мають великий інвестиційний потенціал, зокрема у сфері інновацій, космосу, кібербезпеки, охорони здоров'я

Для України Ізраїль є важливим партнером у регіоні Близького Сходу, а завдяки Угоді про зону вільної торгівлі відкриваються нові можливості для розширення двосторонньої співпраці. Про це сказав Президент Володимир Зеленський у своїй заяві за результатами зустрічі з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом у Києві.

«Ізраїль є нашим великим другом і партнером у регіоні Близького Сходу – як з політичної й безпекової, так і з торговельно-економічної та гуманітарної точок зору. Водночас потенціал нашої двосторонньої взаємодії, вважаю, не вичерпано. І нові можливості для неї відкриває набуття чинності Угодою про вільну торгівлю», – наголосив Глава Української держави.

Президент зауважив, що вказана Угода вже працює: вперше від початку пандемії зростають обсяги взаємної торгівлі товарами.

«Це додає нам упевненості в повному відновленні торгівлі та в перевищенні цих показників, доковідних показників», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив переконання, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну має великий потенціал зростання.

«Новітні технології та інновації, кібербезпека, охорона здоров'я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа та фінанси, будівництво та сільське господарство – це лише окремі перспективні сфери для розвитку інвестиційної співпраці між нашими державами. Україна чекає ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист усіх інвестицій», – наголосив Президент України.

Також, за його словами, наша держава зацікавлена у вивченні та використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій.

«Ізраїльські компанії можуть з користю використати колосальний потенціал України – нового технологічного хабу Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Ізраїлю подякував Главі Української держави за дружбу.

«Я впевнений, що в майбутньому наші країни удосконалюватимуть та поглиблюватимуть наявну співпрацю. Є спільне бачення наших країн у низці важливих сфер, включно з економікою, технологіями, наукою, енергетикою, сільським господарством, охороною здоров’я, туризмом і багатьма іншими. Майбутнє відносин між нашими країнами виглядає більш перспективним, ніж будь-коли», – сказав Іцхак Герцог і побажав Україні щасливого 30-річчя.