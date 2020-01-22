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Володимир Зеленський: Український фонд стартапів – це допомога маленькому бізнесу стати великим

21 лютого 2020 року - 14:08

Україна повинна розвивати та втілювати в життя прогресивні ідеї й новітні технології, щоб бути успішною та конкурентоспроможною в сучасному світі, заявив Президент Володимир Зеленський під час церемонії нагородження переможців конкурсу на здобуття грантів Українського фонду стартапів.

«Велику частину свого свідомого життя я присвятив генерації та пошуку нових розумних, цікавих, крутих ідей і, найголовніше, людей. Я знаю, чого вартують ідеї у наш час. Сьогодні, у ХХІ сторіччі, – це, я вважаю, найцінніше. Адже гарних ідей та інтелектуальних рішень потребують усі: і маленький бізнес, і потужні корпорації, невеличкі міста та багатомільйонні мегаполіси», – сказав Глава держави.

Водночас Президент зауважив, що гарним ідеям дуже потрібна підтримка та віра. Він зазначив, що українська земля завжди була багата талантами, які залишались непоміченими державою. Український фонд стартапів покликаний це змінити, надаючи гранти молодим підприємцям.

«Це допомога маленькому бізнесу стати великим бізнесом. Ми хочемо, щоб молоді підприємці отримали реальний шанс втілити свої сміливі мрії, сміливі ідеї у життя. А разом з ними – й нашу спільну мрію про нову, сучасну, прогресивну Україну», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, надання такого державного фінансування – не сліпе слідування тренду, а розуміння, що для держави це питання власного виживання.

«Для того щоб у сучасному світі бути успішними та конкурентоспроможними, ми маємо розвивати й втілювати у життя прогресивні ідеї, діджиталізацію та новітні технології», – зазначив Глава держави й підкреслив, що Україна має стати найбільшим стартап-хабом у Європі.

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