Володимир Зеленський: Упевнений, що зусилля України щодо відновлення суверенітету одержать додаткову підтримку з боку Естонії

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що обрання Естонії до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН сприятиме зусиллям нашої країни у відновленні суверенітету та територіальної цілісності.

Після зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд у Таллінні Володимир Зеленський зазначив, що вони зустрічаються вчетверте у цьому році, і це «свідчить про високу динаміку українсько-естонських відносин».

«Наші країни об’єднують спільні цінності, спільні позиції та спільні виклики з ключових питань європейського та міжнародного порядку денного. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив Глава Української держави на спільній з Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ.

Президент України ще раз подякував за рішення про невизнання Естонією російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі.

Також Володимир Зеленський вкотре привітав Естонію з обранням до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 2020 – 2021 років. «Впевнений, що зусилля України щодо відновлення суверенітету отримають додаткову цінну підтримку з боку Естонії», – сказав Президент України.

Зі свого боку Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд підтвердила, що Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України, та нагадала, що під час візиту в Україну також відвідувала Донбас.

Вона також підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС. «Це займе час, але обидві міжнародні організації повинні залишатися відкритими для України», – впевнена Президент Естонії.