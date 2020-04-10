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Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих пасажирів автобуса Златоустівка – Донецьк

11 квітня 2020 року - 14:32

Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих пасажирів автобуса Златоустівка – Донецьк

Перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об'єднаних сил, Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк. Цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 «Град» 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості. Президент ушанував пам'ять загиблих та поклав до меморіалу квіти.

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької та Запорізької областей

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