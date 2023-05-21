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Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв політичних репресій

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Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв політичних репресій

У День пам'яті жертв політичних репресій Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв Великого терору, вчиненого тоталітарним комуністичним режимом у 1937–1938 роках на українських землях.

Від імені Глави держави було встановлено кошик квітів до пам'ятника репресованому, що розташований на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», та вінки до братської могили й пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

Як зазначив Президент, сфабриковані мотиви затримань, жорстокі катування та смертні вироки, що виносилися переважно без слідства й суду трійками НКВС, «дитячі ГУЛАГи» – усе це докорінно суперечить нормальній людській природі та вихідним принципам цивілізованої світобудови.

Багатонаціональні поховання жертв сталінських репресій на території Биківнянського лісу в Києві, сотні подібних місць в усіх регіонах України нині є невіддільною категорією національної пам’яті українського народу, меморіальними об’єктами міжнародного значення. 

«Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму, забезпечити консолідацію зусиль міжнародної спільноти у справі відновлення й збереження миру, колективної безпеки та гуманізму, знешкодження держави-терориста – Російської Федерації, забезпечення справедливого суду й відповідальності для злочинців», – наголосив Володимир Зеленський.

«Вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій. Вічна шана кожному й кожній, хто захищає Україну. Завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя, звільняючи українську землю від російських загарбників», – додав Глава держави.

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