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Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю

10 серпня 2020 року - 19:15

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах між Україною та Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин.

Відповідний указ № 314/2020 Глава держави підписав 10 серпня 2020 року.

Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником Тарасом Качкою. До делегації також увійшли представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування участі вказаної делегації в переговорах.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №314/2020

Про внесення змін до Указу Президента України від 4 травня 2018 року №118
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