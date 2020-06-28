Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах між Україною та Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин.

Відповідний указ № 314/2020 Глава держави підписав 10 серпня 2020 року.

Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником Тарасом Качкою. До делегації також увійшли представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування участі вказаної делегації в переговорах.