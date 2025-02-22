Володимир Зеленський узяв участь у засіданні лідерів країн G7

Спільна позиція України, Європи та Сполучених Штатів Америки має стати тією силою, яка допоможе забезпечити гарантований мир. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні лідерів країн «Великої сімки».

У заході також узяли участь: Президент США Дональд Трамп, Президент Франції Емманюель Макрон, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Глава держави подякував країнам «Великої сімки» за підтримку України під час боротьби з російською агресією.

«Від самого початку цієї війни ми хотіли миру, і зараз ми більше, ніж будь-коли, віримо, що справжній і тривалий мир можливий, якщо ми триматимемося разом», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, дуже важливо, щоб найсильніші захисники свободи – США, Європа та Україна – працювали разом над досягненням гарантованого миру.

«Може відбутися справжня мирна угода, яка не лише зупинить убивства зараз, а й запобіжить загибелі тисяч наших людей у російському полоні, на окупованих територіях та від майбутніх нападів», – сказав Глава держави.

Президент також наголосив: якщо Україна залишиться поза НАТО, це стане набагато дорожчим і складнішим шляхом для всіх.

«Тому ми повинні обрати правильний шлях – найшвидший і найбільш економічно вигідний. І це має бути наш шлях, а не той, який нав’язав усім Путін. Гарантії безпеки потрібні для того, щоб запанував мир», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що українська та американська команди активно працюють над новою економічною угодою, і наголосив, що для нашої держави надзвичайно важливе збереження підтримки з боку США.