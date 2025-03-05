Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Євроради й представив перші кроки для досягнення справедливого й тривалого миру

Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський подякував усім присутнім лідерам за їхню підтримку впродовж останніх днів і тижнів.

Глава держави окремо відзначив те, що на тлі подій у світовій політиці Європа зберігає єдність і намагається робити правильні кроки.

Володимир Зеленський повідомив, що переговорні команди України та США відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня.

«Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, – це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому – підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», – наголосив він.

За словами Президента, насамперед усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Як наступний крок Володимир Зеленський назвав забезпечення базової довіри до обставин, у яких відбуваються переговори.

«Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри», – зауважив Глава держави.

Окремо Президент наголосив, що будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають розв’язуватися лише за їхньою участю.

Також Володимир Зеленський привітав зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи та підтримав план ReArm Europe.

«Оборонні кошти в межах цього європейського плану мають зміцнити всі частини Європи, і я закликаю виділити значну частину на виробництво озброєнь в Україні – наші промислові потужності найшвидші та найактуальніші з огляду на сучасні безпекові загрози», – сказав Глава держави.