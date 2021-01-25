Володимир Зеленський в Абу-Дабі відвідав знакові місця для держави та народу ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів відвідав кілька символічних місць, які мають важливе значення для цієї країни.

Зокрема, у неділю Глава держави разом з дружиною Оленою побували у Великій мечеті шейха Заїда. Вони вшанували пам'ять першого Президента та засновника ОАЕ шейха Заїда Аль Нагаяна в місці його поховання поруч з мечеттю. Після цього Президент України та перша леді оглянули мечеть і розписалися у Книзі почесних гостей.

Потім Глава держави прибув до Меморіалу громадянам ОАЕ, які загинули під час виконання службових обов'язків (Wahat Al Karama). Там він узяв участь у церемонії покладання вінка та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Також Президент оглянув павільйон пам'яті Меморіалу Wahat Al Karama.

«В Україні дуже добре розуміють, що означає захищати свою державу та віддавати за це найдорожче – своє життя. Ми розуміємо, що і для Об'єднаних Арабських Еміратів це надзвичайно важливе та чутливе питання», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент України з дружиною відвідали музей Лувр Абу-Дабі та ознайомилися з його експозицією.