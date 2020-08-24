Володимир Зеленський відкрив перший матч за участю відродженого футбольного клубу «Кривбас»

У Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський відвідав футбольний стадіон «Гірник», де після відродження грав свій перший матч ФК «Кривбас». Місцева команда проводила матч Кубка України, а її суперником став ФК «Черкащина».

Глава держави взяв участь у церемонії відкриття матчу, зробивши символічний перший удар з центру поля.

Перед початком гри Володимир Зеленський завітав у роздягальні обох команд і поспілкувався з гравцями.

У розмові з футболістами «Кривбасу» Президент зазначив, що відродження клубу – це велике щастя для всієї України, й побажав команді дарувати своїм уболівальникам лише позитивні емоції під час гри.

«Для нас це велике щастя. Це – великий бренд. Я сам ще маленьким хлопцем ходив на всі матчі. Я вас вітаю з відновленням і бажаю вам тільки перемог. Успіхів!» – звернувся Володимир Зеленський до гравців.

Футболісти подарували Президенту іменну командну футболку з номером 12. Саме цим номером у футболі позначають уболівальників.

Крім того, Глава держави поставив перший підпис на символіці «Кривбасу» на честь проведення першого матчу.

Насамкінець Володимир Зеленський зробив на пам'ять фото з футболістами відновленого клубу.

Довідка. ФК «Кривбас» відроджено на базі клубу «Гірник», що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.

У чемпіонатах України «Кривбас» двічі виборював бронзові нагороди в сезонах 1998/1999 та 1999/2000 років. Фіналіст Кубка України у 2000 році. Двічі – у 1999 та 2000 роках – «Кривбас» представляв місто та державу в розіграші Кубка УЄФА.