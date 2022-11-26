Володимир Зеленський відкрив перший міжнародний саміт щодо реалізації ініційованої Україною програми Grain from Ukraine, покликаної допомогти країнам, що потерпають від голоду

За участю Президента України Володимира Зеленського у Києві відбувся Міжнародний установчий саміт International Summit on Food Security, який започатковує ініційовану Главою держави гуманітарну програму Grain from Ukraine.

Ця програма передбачає закупівлю партнерами агарної продукції українських виробників та відправку її до країн Африки й Азії, що перебувають на межі голоду. Це дасть змогу сформувати міжнародну підтримку для українського сільського господарства, захистити посівні площі, підтримати виробництво, зміцнити ланцюги постачання, знайти міжнародних клієнтів, які можуть гарантувати закупівлю української сільськогосподарської продукції.

У саміті наживо та в онлайн-форматі взяли учать представники майже 30 країн та міжнародних організацій. Модерував захід керівник Офісу Президента України, голова робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи, Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський у вступному слові наголосив, що Україна традиційно була одним із найбільших експортерів продовольства у світі.

«Цього року, на жаль, інакше. Російські війська оточили українські порти. Заблокували експорт нашого продовольства. Поставили світ на межу голоду. Спровокували продовольчу кризу. Стрімке подорожчання продуктів підриває добробут простих людей, добробут мільйонів сімей, внутрішню стабільність та регіональну безпеку. Масові протести через зростання цін на продукти харчування, на добрива, паливо загрожують багатьом країнам, багатьом суспільствам», – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що Україна добре пам’ятає, що таке голод, адже під час Голодомору, який влаштував проти українців тоталітарний сталінський режим у 1932-1933 роках, за різними підрахунками, померли від 4 до 8 мільйонів людей. За його словами, наша держава докладе максимум зусиль, щоб подібне не повторилося в жодній країні світу. Він закликав учасників саміту зробити все можливе, щоб запобігти поширенню продовольчої кризи.

«Наша мета амбітна й конкретна – врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей. На цьому шляху Україна вже зробила перші кроки – відправила перші кораблі. В середині листопада – 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Сьогодні завантажується ще одне судно. І це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей у Ефіопії. Зараз під завантаження до портів України йдуть іще три судна. Вони доправлять понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, що найбільше цього потребують», – повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни заплановано відправити з українських портів щонайменше 60 суден.

«Україна як один із гарантів світової продовольчої безпеки й надалі робитиме свій ключовий внесок. Попри війну та будь-які перешкоди. Україна виконуватиме свої експортні зобов’язання щодо постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок», – сказав Президент.

Глава держави розповів, що в день старту до Grain from Ukraine приєдналися 20 країн, і запросив долучатися до цієї програми інші держави й соціально відповідальний бізнес.

Президент також запропонував створити нову міжнародну інституцію зі штаб-квартирою в Києві чи Одесі, яка стане новим ефективним і дієвим інструментом для запобігання й швидкого реагування на світові кризи.

«Ми зможемо досягти результатів, подолати всі загрози, впевнений, лише об’єднано, лише разом. Лише разом зможемо й перемоги. Україна та цивілізований світ – без війни, без тероризму, без голоду», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні заявила про повну підтримку ініціативи Глави Української держави Grain from Ukraine. За її словами, це вагомий внесок у гарантування продовольчої безпеки у світі та прояв солідарності з тими, хто потребує такої допомоги. Також важливим є продовження Чорноморської зернової ініціативи.

«Це дає дуже потужний сигнал усьому світу, що ми не залишимо наших партнерів без допомоги», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що агресивна війна Росії проти України дестабілізувала ланцюги постачання й загрожує світові продовольчою кризою.

«У той час як ми вирішили діяти на знак солідарності з найуразливішими країнами, Росія зі свого боку продовжує використовувати голод як інструмент впливу і як зброю в цій війні», – переконаний він.

Еммануель Макрон привітав ініціативу Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка, на його думку, відображає мужність українського народу. Президент Франції повідомив, що його країна виділяє кошти, щоб допомогти Всесвітній продовольчій програмі доправити 25 тисяч тонн пшениці з України до Сомалі, а також додаткове фінансування для транспортування й розподілу українського зерна для Ємену та Судану.

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер у відеозверненні зазначила, що, стикаючись сьогодні із брутальною агресією РФ, Україна демонструє, що залишається щедрою державою.

«Сполучені Штати мають велику честь відіграти свою роль в ініціативі Президента Володимира Зеленського, виділивши на неї 20 мільйонів доларів, щоб передати зерно людям, які його так потребують під час найгіршої продовольчої кризи, що її світ бачив за останні кілька поколінь», – сказала Саманта Пауер.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш подякував Президенту України та українському народу за роль у Чорноморській зерновій ініціативі, що сприятиме безпечному експорту продуктів харчування.

«Ми будемо підтримувати функціонування спільного координаційного центру, щоб продовжувати вільну й безперешкодну роботу цієї ініціативи», – наголосив він.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що 90 років тому СРСР спричинив жахливий Голодомор, під час якого загинули мільйони українців, а сьогодні Росія знову використовує голод як інструмент у війні й намагається створити нестабільність у світі.

«Я рішуче підтримую зусилля України та міжнародної спільноти щодо збереження постачання через Чорне море. Це критично важливо», – сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що продовольча криза не викликана міжнародними санкціями проти РФ, а спричинена нерозсудливою війною Росії проти України. Він акцентував, що члени Альянсу надають безпрецедентну фінансову, гуманітарну й військову підтримку Україні, щоб допомогти їй перемогти як суверенній незалежній державі, і підтримуватимуть, скільки буде потрібно.

У саміті також взяли участь: Прем’єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький, Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Естонської Республіки Алар Каріс Президент Республіки Словенія Борут Пахор, Президент Республіки Болгарія Румен Радев, Президент Угорщини Каталін Новак, Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо, Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, Прем’єр-міністр Королівства Швеція Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, заступник Прем’єр-міністра – міністр закордонних справ Держави Катар шейх Мохаммед Аль Тані, міністр міжнародного розвитку Канади Харджита Сейджана, державний секретар з навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Кофі, міністр європейських та міжнародних справ Австрії Александр Шалленберг, віце-прем’єр-міністр – міністр закордонних справ Італійської Республіки Антоніо Таяні, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Королівства Іспанія Хосе Мануель Альбарес Буено, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, директор Швейцарської агенції розвитку та співробітництва Патріція Данкі.