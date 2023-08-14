Володимир Зеленський відвідав командний пункт 10-го армійського корпусу, який діє на Мелітопольському напрямку

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 10-го армійського корпусу, який бере участь в обороні нашої держави на Мелітопольському напрямку.

Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача корпусу Сергія Перця про перебіг та особливості бойових дій, потреби військових в озброєнні та боєприпасах.

Президент також вручив державні нагороди. Зокрема, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» заступнику командира танкового батальйону 116-ї ОМБр майору Максиму Захарченку.

Завдяки вмілим діям майора та керуванню підпорядкованими танковими підрозділами було знищено велику кількість ворожої техніки та живої сили противника, що уможливило виконання бойових завдань на важливих напрямках фронту.

Крім того, Глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів військовим, які відзначилися в боях на Мелітопольському напрямку.

«Шановні панове генерали, панове офіцери, сержанти, солдати! Шановні військові! Маю честь бути сьогодні присутнім тут, привітати вас і нагородити за вашу мужність, міцність і героїзм. Подякувати всім тим, хто пліч-о-пліч із вами. Хочу побажати вам сил, не втрачати духу, який точно веде нашу державу, нас усіх до найголовнішого – до перемоги. Я бажаю вам зберегти себе, бажаю міцності та здоров’я вашим рідним і близьким. І вам бажаю лише одного – перемоги!» – зазначив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх захисників України, які віддали свої життя в боротьбі з російською агресією.

Глава держави та військовослужбовці продовжили неформальне спілкування під час обіду.

«Насамперед дякую за вашу велику справу, велику роботу. Бережіть себе! Слава Україні», – сказав Володимир Зеленський.