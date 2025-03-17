Володимир Зеленський відвідав Львівський ліцей імені Героїв Крут

﻿Президент України Володимир Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут і поспілкувався з ліцеїстами й викладачами.

«Дякую вам за те, що ви навчаєте впевнених і сильних майбутніх захисників України», – сказав Глава держави.

Зокрема, Володимир Зеленський оглянув кабінети й одну з кімнат, де проживають ліцеїсти.

У закладі щороку навчається майже 450 ліцеїстів, серед яких діти учасників бойових дій, полеглих і зниклих безвісти воїнів, діти-ВПО та постраждалі від війни. Крім загальноосвітньої програми, вони опановують початкові навички військового управління, поглиблену вогневу та стройову підготовку, статути ЗСУ, топографію та інженерно-саперну справу. Ліцеїсти також проходять навчання з домедичної підготовки та основ тактичної медицини.