Володимир Зеленський відвідав навчально-реабілітаційний центр «Країна добра», який реконструюють у межах програми «Велике будівництво»

Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський відвідав Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра», де здобувають знання та проходять реабілітацію 100 дітей зі складними порушеннями розвитку. У закладі функціонує реабілітаційне відділення, яке надає послуги з корекції, реабілітації та відновлення втрачених функцій дітям з особливими освітніми потребами з усієї області.

Глава держави ознайомився з перебігом реконструкції будівлі комунального закладу, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво». Володимиру Зеленському розповіли, що після оновлення центру діти та їхні батьки зможуть отримувати освітні послуги, працюватиме спортивна зала. Також будуть додаткові кімнати для проживання та проведення корекційно-відновлювальної роботи.

Наразі будівля реконструйована на 70%. Для будівництва залучають і спонсорські кошти.

Президент позитивно відзначив план оновлення об'єкта та зауважив, що хоче, аби діти якнайшвидше змогли почати користуватися оновленою інфраструктурою.

«Так. Хочеться фіналізувати, але нормально. Краще трішки затриматися, але зробити для дітей, скоригувати по ходу будівництво, щоб було краще», – зазначив Глава держави.

Директор центру «Країна добра» Ірина Зганяйко запросила Володимира Зеленського відвідати заклад ще раз – після завершення всіх робіт.

«Дуже гарна програма «Велике будівництво». Варто виділяти гроші на все це. І варто опікуватися особливими дітьми. Тому що не завжди загальноосвітня школа спрацьовує», – зауважила вона.

Окремо Президенту розповіли, що, крім оновлення будівлі навчально-реабілітаційного центру, в межах «Великого будівництва» в області реалізується й низка інших проектів. Зокрема, це реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, де у 2015 році сталася пожежа. Також оновлюють басейн у Чорнобаївському спорткомплексі. Крім того, проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення школи у м. Тальному, будівництво двох стадіонів у Черкасах та одного в Жашкові, а також реконструкція дитсадка у Чигирині. Ще один стадіон реконструюють у Золотоноші.

Крім того, в області оновлюють вісім приймальних відділень в опорних лікарнях.

Готовність об'єктів нині – 40-95%, і до 1 листопада їх здадуть в експлуатацію.