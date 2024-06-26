Володимир Зеленський відвідав Покровський напрямок

Президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувача Об’єднаних сил Андрія Гнатова, заступника командира 110-ї ОМБр та командирів 31-ї та 47-ї окремих механізованих бригад, які ведуть бойові дії на сусідніх лініях оборони. Президенту доповіли щодо оперативної ситуації на Покровському напрямку, у смугах відповідальності бригад та поінформували про наміри російських окупантів.

Бойові дії на Покровському напрямку є найбільш інтенсивними. Заступник командира 110-ї ОМБр Дмитро Білий розповів, що російські війська здійснюють від 15 до понад 30 штурмів за добу. Він також поінформував про першочергові потреби підрозділу.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами підрозділів і відзначив їх державними нагородами.

«Маю честь бути сьогодні тут і подякувати вам за захист нашої держави, подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає, від усіх нас, від усього народу України. Бережіть себе. Вашим рідним і близьким – також здоров’я та міцності. Дякую за те, що ви щоденно робите для того, щоб Україна в українців була», – зазначив Глава держави.

Полковник Ян Яцишен отримав «Хрест бойових заслуг». Воїн брав участь в АТО/ООС. Із березня цього року виконує обов’язки командира 47-ї ОМБр. За цей час підрозділи під його керівництвом відбили численні штурми російських окупантів, зберегли смугу оборони, знищили понад 170 одиниць техніки, серед яких літак Су-25, вертоліт Ка-52, понад 20 танків, та ліквідували близько 1,5 тис. російських загарбників.

Президент відзначив двох захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, одного – орденом «За мужність» ІІ ступеня та ще двох – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.