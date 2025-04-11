Володимир Зеленський відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

У Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де проходять лікування поранені захисники.

Главі держави розповіли про роботу лікарні, зокрема про методи діагностики та реабілітації військових.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які лікуються в цьому медзакладі, та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Захисники зазнали поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині та в Курській області.

«Дякую вам за службу та захист України. Бажаю швидкого одужання», – сказав Президент.