Володимир Зеленський відвідав українських воїнів, які лікуються в Бельгії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський разом із міністеркою закордонних справ Бельгії Хаджею Лабіб відвідав військовий госпіталь, де лікуються українські захисники.

Глава держави провідав військових, яким із початку вересня надають допомогу в опіковому центрі. Вони зазнали мінно-вибухових травм та опіків ІІ–ІІІ ступенів, захищаючи Україну на Донеччині. Зараз їхній стан задовільний. Воїни щодня проходять курс інтенсивної терапії.

Президент поспілкувався з військовими, подякував за захист України та відзначив їх державними нагородами.

Володимир Зеленський також подякував Бельгії та окремо бельгійським лікарям за те, що вони рятують життя українських захисників.