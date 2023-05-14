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Європа та інші частини землі не мають бути місцем, де амбіції тиранів ламають життя народів – виступ Президента України на врученні Міжнародної премії імені Карла Великого в Аахені
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Володимир Зеленський відвідав військову базу в Німеччині та зустрівся з українськими військовослужбовцями

14 травня 2023 року - 21:57

Володимир Зеленський відвідав військову базу в Німеччині та зустрівся з українськими військовослужбовцями

У межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувалися з українськими воїнами, які навчаються в Бундесвері.

«Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Президент України вручив бійцям державні нагороди. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій тренуються українські військовослужбовці і яка постачається до України.

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Офіційний візит Президента України до Німеччини

14 травня 2023 року - 12:53
У межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці, 14 травня 2023 року.
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