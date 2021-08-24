Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті: Україна – це країна, де все можливо

У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) та виступив перед експертним середовищем цього славетного навчального закладу.

Главу держави зустрічали директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Стенфордського університету Майкл Макфол, позаштатний професор Стенфордського університету Стівен Пайфер, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права Френсіс Фукуяма.

Президент України зазначив, що для нього – велика честь виступати перед експертами Стенфордського університету, адже тут виступало багато відомих політиків, бізнесменів і діячів з усього світу.

«Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного – прекрасного – промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Правда, для цього щонайменше потрібно було стати Президентом України», – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, «все можливо» – не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України – великої демократичної держави, про яку він хоче розповісти більше.

«Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший гвинтокрил, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та, до речі, WhatsApp. Колись у WhatsApp я написав своєму товаришу про те, що ми як країна давно – близько 30 років – не створювали нічого на кшталт першого вертольота, штучного супутника Землі та найбільшого у світі літака… Ми дуже мріяли це змінити. Виявляється, єдиним варіантом для цього було стати Президентом і привести до влади інших, нових людей», – сказав Глава держави й додав, що це ще раз доводить, що все можливо.

Він розповів, що ще декілька років тому в Україні були жахливі дороги, якими неможливо було швидко проїхати з одного міста в інше. Також були складні й тривалі бюрократичні процедури. І він хотів це змінити. А сьогодні Україна споруджує тисячі кілометрів доріг і сотні мостів, знову будує власні літаки, гелікоптери, танки та військо-морський флот – і це все також можливо.

«Україна, яка протистоїть одній з найпотужніших армій світу – армії Російської Федерації. У якої анексовано та окуповано частину території, що за площею більша за деякі штати Америки. І в цих умовах Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу, створює антикорупційну систему інституцій, унікальну систему електронного декларування для чиновників, мінімізує вплив олігархів на економіку та політику країни, максимально спрощує ведення бізнесу, реформує банківський сектор, починає практику прозорих аукціонів на розвідку та видобуток природних ресурсів, впроваджує дієве та прозоре корпоративне управління, вперше за роки незалежності запускає прозорий ринок землі, зміцнює верховенство права та реформує судову систему. Як вона це робить? Знаючи, що все можливо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський згадав, що колись він та команда сиділи у невеликому офісі й генерували ідеї, у які не вірив ніхто, про які казали те, що часто казали засновнику й директору Apple Стіву Джобсу: це неможливо.

«Зараз у мене в руках творіння Джобса й Apple – iPhone. Це його серце. І воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або смс. А в ньому – наше українське творіння – держава у смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн, у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7-15 хвилин – швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт», – зауважив він.

Глава держави розповів, що мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті.

«В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу – у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії – у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей. Для нас це дуже важливо: повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною та успішною країною – лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Тому що можливо все. І я запрошую всіх вас до України – на власні очі переконатись у цьому», – резюмував Володимир Зеленський.