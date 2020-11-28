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Володимир Зеленський вітає ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною

12 грудня 2020 року - 11:09

Володимир Зеленський вітає ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною

Президент Володимир Зеленський вітає ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною. Документ набуде чинності 1 січня 2021 року.

«Дякую Канаді та особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Вона дає нові потужні можливості для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального контенту та дистрибуції проектів на міжнародному ринку. Впевнений, це зробить нашу двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще тіснішими», – зазначив Глава держави.

Згідно з документом, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Угода була підписана під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020-го.

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