Володимир Зеленський: Визнанням «незалежності» ОРДЛО Росія створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України

Рішення Російської Федерації про визнання терористичних утворень, що діють на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, є ще одним проявом агресії проти України і вимагає негайної відповіді наших партнерів, зокрема запровадження жорстких санкцій. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом у Києві.

«Це – новий акт агресії проти України, який потребує негайної й рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародної спільноти. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що таким рішенням Росія порушує всі можливі дво- й багатосторонні міжнародні зобов’язання, резолюцію Ради Безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року.

«Ми поділяємо спільне бачення того, що російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом для Європи та світу в цілому. Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна», – зауважив Глава Української держави.

Він закликав Європу та світ не допустити повторення трагічних помилок, які були зроблені в Грузії у 2008 році.

«Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку – 2». Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо оборонної здатності та економічної підтримки, економічної стабільності», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив подяку Алару Карісу, який вперше відвідує Україну як Президент Естонії, що особливо важливо «в умовах критичної ескалації безпекової ситуації навколо України».

«Це дуже важливий сигнал для нас, для України, для нашого суспільства, велика підтримка. Я вам дуже вдячний», – сказав Президент.

«Розглядаємо ваш візит як прояв солідарності з боку Естонії – надійного друга й партнера України в межах ЄС і НАТО. Це ще одне важливе підтвердження твердої й непохитної підтримки з боку Естонії суверенітету й територіальної цілісності України», – додав Глава держави.

Він також подякував за рішення Естонії передати певні види озброєння, зокрема ракети Javelin та сучасний військово-польовий госпіталь, що є важливим внеском у підвищення оборонних спроможностей України.

Алар Каріс зі свого боку зазначив, що Естонія залишається поряд з Україною і продовжуватиме підтримувати нашу країну всіма можливими способами.

«Росія має припинити провокації, припинити розпалювання конфлікту, який триває вже вісім років. Москва має негайно й безумовно відкликати свої війська з території України. Ми засуджуємо усі військові й гібридні дії проти України», – додав він.

Алар Каріс висловив співчуття у зв'язку з втратою людських життів у цьому конфлікті.

Як зауважив Президент Естонії, попри всі дипломатичні зусилля триває концентрація російських військ навколо України, зокрема й на території Білорусі.

За його словами, західні лідери мають захистити спільні цінності та демократію, серед іншого, шляхом застосування потужного пакету санкцій, адже загроза Україні – це загроза безпеці Європи.

Також він виступив за те, щоб двері Євросоюзу та НАТО були відкритими для України.